Altra prestazione positiva del centrocampista ex Viterbese contro i rossoneri, che ha preso le chiavi del centrocampo

Poche occasioni ben sfruttate per Michel Adopo che a San Siro sembra trovarsi a suo agio. E non contro un club qualunque bensì contro il Milan di Pioli, contro cui ha segnato il gol più importante della sua “breve carriera”, come lui l’ha definita, in Coppa Italia, decretando l’eliminazione dei rossoneri. Anche nella sfida di venerdì ha dato sicurezza al reparto, colmando a pieno il vuoto lasciato dall’emergenza a centrocampo e confermandosi tra i migliori in campo.

Juric, Adopo gli “dà soddisfazioni”

“L’altro giorno mi è piaciuto molto Adopo, mi sta dando molte soddisfazioni […] in questo momento Adopo conosce meglio certe dinamiche“, queste le parole spese da Juric prima del big match contro i rossoneri, tornati a vincere proprio contro i granata. Le stesse che lo hanno spinto a riconfermarlo per la seconda volta consecutiva. Un segnale importante per il giovane proveniente dal vivaio granata, che ha dimostrato di poter dire la sua.

Adopo, il suo posto è in Serie A

La scalata di Adopo in granata è cominciata a inizio stagione, quando ha faticato ad emergere, trovando solo qualche spezzone di partita. La svolta è arrivata contro i rossoneri in Coppa: il passaggio del turno ha portato la sua firma e gli ha aperto un varco concreto. Quel ragazzo timido e ancora acerbo, proveniente dalla Viterbese dove ha giocato in prestito è diventato un lontano ricordo: ora il suo posto è ufficialmente nel calcio dei grandi.