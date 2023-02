Nella partita contro il Milan a causa degli infortuni di Ricci e di Ilic Miranchuk e Vlasic hanno dovuto cambiare ruolo a partita in corso in modo da giocare anche come centrocampisti

Il Torino ha giocato contro il Milan a San Siro nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A. I granata sono usciti sconfitti nonostante abbiano sfornato una prestazione decisamente positiva. Nei giorni che avevano preceduto la sfida ci si era più volte interrogati su chi avrebbe giocato sulla mediana, visto che la partenza di Lukic e gli infortuni di Ilic e Ricci hanno decisamente diminuito il numero di giocatori che Juric ha a disposizione. Alla fine il tecnico croato ha optato per far giocare due giovanissimi: Adopo e Gineitis; il primo già in campionato era riuscito a racimolare qualche minuto e soprattutto è stato autore del gol che ha permesso al Toro di eliminare proprio i rossoneri dalla Coppa Italia, il secondo invece, classe 2004 ha esordito in Serie A. Entrambi i giocatori hanno giocato bene, con personalità e abilità. Adopo ha confermato quello che aveva già fatto vedere precedentemente, mentre il 18enne con la maglia numero 66 ha dimostrato ottime qualità tecniche, di inserimento e una grandissima personalità. Tuttavia con i granata in svantaggio Juric ha deciso di cambiare qualcosa, facendo entrare Karamoh e Radonjic e arretrando prima Vlasic e poi Miranchuk sulla mediana.

Vlasic e Miranchuk sulla mediana

Già prima della partita c’era l’ipotesi che uno tra Vlasic e Miranchuk, ma più probabilmente il croato, avrebbe potuto iniziare giocando in mediana affiancato da Linetty. Alla fine Juric ha scelto di far giocare i giovani Adopo e Gineitis, mentre Vlasic e Miranchuk sono stati schierati come al solito sulla trequarti. Tuttavia nel secondo tempo, con i granata in svantaggio l’allenatore del Toro ha dovuto cambiare qualcosa per cercare di rimontare e portare a casa almeno 1 punto. Infatti, dopo che Gineitis era stato sostituito da Linetty, il tecnico di Spalato ha deciso di togliere Adopo per inserire Karamoh. Con questa mossa l’assetto del Toro è diventato più offensivo perchè il numero 16 si è abbassato a fare il centrocampista con Miranchuk e Karamoh dietro a Sanabria. All’80esimo poi è uscito il giocatore in prestito dal West Ham per lasciare spazio a Radonjic. Con l’ingresso in campo del serbo è toccato al numero 59 abbassarsi a centrocampo per i restanti 10 minuti.

Avere la panchina corta porta a scelte obbligate

Né Vlasic né Miranchuk hanno sfigurato giocando fuori ruolo e nemmeno i giovani Gineitis e Adopo. Anche Linetty che è entrato ha fatto una buona partita. Certo è però che questa partita dimostra come avere la panchina corta possa portare l’allenatore a fare scelte obbligate. In questo caso Ivan Juric ha anche dovuto far giocare due giocatori fuori ruolo. Nel mercato di gennaio è arrivato sì l’acquisto di Ilic, ma la partenza di Lukic ha lasciato la situazione identica a com’era precedentemente. Per questo motivo la scorsa estate come a gennaio i granata avevano provato a riprendere Dennis Praet, giocatore che può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti.