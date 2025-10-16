Quasi 5 mesi fa vestiva la maglia granata per l’ultima volta, ora ritrova la piazza dove ha lasciato il segno

Arrivato a Torino dal Lipsia durante la sessione del mercato invernale, l’acquisto di Eljif Elmas aveva rinvigorito una piazza ancora scossa dal grave infortunio di Zapata, pur non essendo il sostituto ideale del colombiano, rappresentava il profilo giusto per riaccendere il fuoco granata. Le aspettative alte che erano inevitabilmente sorte, sono state ampiamente rispettate dall’attaccante macedone, che ha chiuso la sua esperienza al Torino con 4 gol in 13 partite giocate. Tuttavia la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni risultava fin da subito uno scoglio per la società torinese che ha lasciato andare il suo numero 11, insieme a tutte le speranze dei tifosi circa un suo riscatto mai arrivato.

La possibilità di un suo ritorno quest’estate

Il talento macedone aveva dato assoluta priorità al Toro, in virtù dei mesi positivi che aveva passato e soprattutto fatto vivere ai tifosi granata, la volontà del giocatore non è bastata perché la società investisse ancora una volta su di lui: Cairo e Vagnati hanno provato a riprenderlo in prestito, ma senza successo. Poi il cambio di modulo e i costi dell’operazione hanno fatto saltare l’affare, ne ha approfittato il Napoli che si è inserito e ha preso Elmas.

Dopo 4 mesi torna al Grande Torino da avversario

Sabato, tra i tanti ex è anche la partita di Elmas, il numero 20 azzurro, come previsto, sta trovando poco spazio all’interno della rosa dei campioni in carica. Nonostante questo, in virtù dei problemi fisici di qualche compagno di squadra potrebbe prendere parte alla gara. L’attaccante macedone ritrova così uno stadio a lui molto caro ma soprattutto dei tifosi che hanno sempre gridato il suo nome e che, a detta sua, hanno reso il suo periodo a Torino memorabile.