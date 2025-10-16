C’è cauto ottimismo per il recupero del difensore albanese che ha seguito anche ieri un piano personalizzato

Assente nella trasferta di Roma, Ardian Ismajli è ancora alle prese con un problema di natura muscolare rimediato al minuto 77 della sfida persa contro il Parma, che gli ha impedito di prendere parte agli impegni della nazionale albanese. Dopo essere tornato dall’infortunio che lo ha tenuto fuori le prime due giornate di Serie A, il centrale albanese è sempre stato impiegato dal primo minuto da Baroni a testimonianza della fiducia che il tecnico nutre nei suoi confronti. Ardian Ismajli è a lavoro per rientrare tra i convocati per la sfida di sabato e dare garanzie in un reparto difensivo con non pochi problemi.

Con l’albanese in campo, il Toro ha sempre giocato con la difesa a 3

Nonostante le soluzioni dietro scarseggino, la predilezione della difesa a 3 di Baroni sembra continuare a prendere il sopravvento. Dopo la vittoria all’Olimpico di Roma contro la squadra di Gasperini, la difesa a 3 composta dall’ex Empoli, Maripan e Coco sembrava essere la soluzione più congeniale, dando quella solidità difensiva che era mancata nelle prime partite di campionato.

Poi di nuovo i problemi e le sconfitte contro Atalanta e Parma arrivano ancora per mano di sbavature difensive. Ismajli quando è stato impiegato dal primo minuto ha sempre giocato con la difesa a 3 garantendo piena solidità solo nella trasferta di Roma.

Senza Ismajli e con la difesa a 3 tocca a Masina

A patto che se Ismajli recupera gioca, va considerata l’eventualità di un sua assenza per la sfida contro i campioni d’Italia in carica. Se non dovesse recuperare, salvo il ricorso a posizioni ibride, Adam Masina rappresenta il sostituto ideale per ciò che concerne il ruolo, alla luce del modulo di gioco di Baroni ci sono dei dubbi. In campionato Masina ha figurato due volte nell’undici titolare, contro Inter e Fiorentina e in entrambe le occasioni il toro ha giocato con 4 difensori. Oltre la sua condizione non ottimale mostrata nelle prime uscite di campionato, il suo mancato impiego nella difesa a 3 porta con sé un certo scetticismo.