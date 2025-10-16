Asllani, Ilkhan, Masina, Njie, Pedersen da ieri al Filadelfia per una seduta di scarico, oggi attesi in gruppo

Anche gli ultimi 5 giocatori impegnati in Nazionale hanno fatto rientro ieri a Torino dopo gli incontri disputati martedì. Ieri hanno preso parte ad una seduta di scarico, ma da oggi saranno regolarmente a disposizione di Baroni che ritrova finalmente tutta la squadra al completo, a due giorni dall’impegno in campionato contro il Napoli. Si erano già allenati Maripan, Gineitis, Adams e Coco, oltre a Israel. Fatta eccezione di Anjorin e Ismajli ancora alle prese con fastidi fisici, le cui entità saranno valutate nelle ultime due sedute di allenamento, il resto della squadra è a disposizione.