La sua cessione ha fruttato un’importante plusvalenza, ma il portiere non è sempre stato un valore aggiunto per il Torino. Anzi…

La sfida tra Torino e Napoli è sempre più vicina e tra i protagonisti della partita ci potrebbe essere anche una una vecchia conoscenza granata: Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo nella sorsa stagione si era distinto come uno dei migliori giocatori del Torino e sabato avrà voglia di tornare a essere protagonista: un motivo in più per cui contro il Napoli gli uomini di Baroni dovranno dare il massimo per cercare di trovare la prima rete in questo campionato tra le mura del Grande Torino.

Milinkovic-Savic al Torino

L’esperienza sotto la Mole del portiere serbo non è però sempre stata positiva: bocciato inizialmente da Mihajlovic, ha girovagato tra l’Italia e il Belgio in prestito (senza fortuna) prima di tornare in granata come vice di Sirigu nel 2020. Dalla stagione 2021/2022, con la partire del portiere sardo, è stato promosso titolare ma il suo rendimento non è stato positivo: tanti errori e papere clamorose nei primi due anni sono costati molti punti alla squadra di Juric (il primo anno ha anche perso il posto da titolare a fine stagione). Poi la lente crescita nel terzo anno, dopo due uscite a vuoto che sono costate il derby d’andata e l’esplosione definitiva con Vanoli. Il Torino in estate lo ha ceduto al Napoli in prestito oneroso a 16 milioni con obbligo di riscatto a 15 (un totale di 21 milioni) realizzando un’importante plusvalenza.

Ora il ballottaggio con Meret

E ora Milinkovic-Savic si appresta a tornare a Torino, ma da avversario. Ha smaltito i problemi alla schiena che gli hanno impedito di rispondere alla chiamata della Nazionale ed è ora in vantaggio su Meret nel ballottaggio per il ruolo di portiere titolare contro i granata. Conte deciderà all’ultimo chi schierare tra i due,