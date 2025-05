Il trequartista macedone non segna da quattro partite, e vuole ritrovare la rete contro una delle sue “bestie nere”

Arrivano le ultime curve di un campionato con tanti alti e bassi, che ha visto il Torino gioire e soffrire allo stesso modo, e che adesso non mette in palio nulla in più di un decimo posto. I granata si preparano ad affrontare Inter, Lecce e Roma per le ultime sfide della stagione, in un trittico molto tosto. Si parte con i nerazzurri, certamente carichi ma allo stesso tempo stanchi dopo la partita contro il Barcellona che è valsa il passaggio alla finale di Champions League. In una gara come questa la freschezza può fare la differenza, ed ecco che allora Vanoli avrà certamente bisogno del funambolico Elmas, per distacco l’uomo più imprevedibile di tutta la rosa. Il macedone, a secco ormai da quattro gare, va alla ricerca del proprio primo gol in carriera contro i milanesi.

La bestia “nerazzurra”

10 partite contro l’Inter quando vestiva la maglia del Napoli, nessun gol. I nerazzurri sono, insieme alla Lazio, la squadra contro cui ha giocato più volte il macedone senza mai trovare la rete. L’obiettivo è dunque ovviamente quello di sfatare questa maledizione, potendo contare sulle proprie caratteristiche. Il numero 11 si troverà di fronte possibilmente Bisseck, sicuramente forte ma allo stesso tempo molto provato dopo i continui 1vs1 con Raphinha. Ecco che allora ad aiutare potrà essere la rapidità di gambe e in particolar modo la freschezza, che nelle ultime gare di campionato è mancata alla squadra di Simone Inzaghi.

Un gol per il riscatto

Elmas vuole dunque tornare a far gol per dimostrare a Cairo e alla dirigenza tutta di meritare il riscatto – come se non fosse già chiaro. Quella contro l’Inter potrebbe essere la sua penultima gara davanti ai tifosi granata, ma nessuno vuole pensarci: al momento, tutti continuano a sperare di poter continuare insieme.