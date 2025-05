Attualmente a 44 punti, Vanoli deve vincerle tutte se vuole eguagliare il miglior risultato raggiunto da Juric nel suo triennio

-3 gare alla fine del campionato. Tre gare importanti più per gli avversari che per il Torino, che comunque dal canto suo ha l’obiettivo di finire in crescendo la stagione per più motivi. Su tutti, al di là di quelli ambiziosi e personali, quelli legati alla voglia di migliorarsi rispetto alle stagioni passate, le quali sono state sì positive ma non eccelse. Questa possibilità però non c’è più, perché i granata si trovano al momento a 44 punti e anche in caso di tre vittorie contro Inter, Lecce e Roma non potrebbero fare meglio di quanto raggiunto da Juric.

Juric contro Vanoli: i dati

Consistenza può essere la parola giusta per descrivere il triennio di Ivan Juric sulla panchina del Toro. È vero che il tecnico croato non ha mai portato la squadra in Europa – anche se ci è andato vicino in due occasioni – ma va anche detto che con lui si è sempre finiti nella parte sinistra della classifica. È per questo che per Vanoli è ormai aritmeticamente impossibile fare meglio di lui: l’allenatore ex Venezia può solo eguagliare il miglior risultato ottenuto dal croato, ma per farlo servirebbero tutte vittorie da qui alla fine e dunque 9 punti. Nei tre anni in cui ha allenato il Torino, infatti, l’ex Southampton ha due volte toccato i 53 punti e una sola volta è arrivato a quota 50. Questo significa anche che, qualora dovessero arrivare meno di 6 punti – piuttosto probabile viste le sfide contro Inter e Roma – Vanoli farebbe in ogni caso peggio del suo predecessore.

I numeri alla 35ª giornata

Allo stesso modo, se si rimpicciolisce il cerchio e si analizzano i dati alla 35ª giornata di campionato, già adesso – visti i 44 punti – il tecnico varesino ha fatto peggio di Juric, il quale a questo punto della stagione si era trovato due volte a 47 punti e una volta a 49.

Sono tanti però gli alibi a disposizione di Vanoli: dal mercato agli infortuni, passando anche per la componente sfortuna. Non a caso, la dirigenza e i tifosi sono comunque soddisfatti del suo operato.