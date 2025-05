Tanti i giovani granata in prestito tra Serie B e Serie C: gran parte di loro saranno impegnati nella postseason

Tre giornate al termine del campionato di Serie A, in cui il Torino affronterà tre squadre che si giocano molto come Inter, Lecce e Roma. Un pelo di ritardo rispetto alle altre leghe, che sono più avanti o addirittura hanno già dato il via alla postseason. È il caso di Serie B e Serie C: per quanto riguarda la prima, mancano due turni e poi sarà tempo di playoff e playout, mentre a proposito della terza serie è già iniziata la fase a eliminazione diretta. E sono tantissimi i giovani granata in prestito impegnati, il cui obiettivo è mettersi in mostra e aiutare le loro squadre.

Serie B, Seck e Dellavalle per i playoff

Due in particolare i giocatori del Torino che hanno disputato il campionato di Serie B. Da un lato Seck, girato in prestito al Catanzaro, dall’altro Dellavalle che è cresciuto molto con il Modena. Il difensore non gioca però da marzo causa infortunio, ed è in dubbio per le ultime partite. In ogni caso il Modena spera di poterlo ritrovare per i playoff, qualora dovesse arrivare la qualificazione che al momento non è lontana. Chi invece si trova in piena corsa è il Catanzaro, che sta facendo un ottimo campionato ma senza l’aiuto di Seck. Il senegalese ha infatti giocato 18 partite mettendo a referto un solo assist.

Serie C, bagarre per i playoff

Tra i diversi giovani che quest’anno hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un campionato molto stimolante come quello di C, in quattro saranno impegnati ai playoff. Si tratta di Ciammaglichella, Passador, Rauti e Di Marco. A esordire sarà proprio quest’ultimo, che con la Feralpisalò è arrivato 3° nel girone A ed entrerà in scena nel primo turno nazionale. Ultimi a “esordire” saranno invece gli altri tre: La Ternana di Ciamma e Passador – entrambi poco utilizzati – si è classificata 2ª nel girone B, così come il Vicenza di Rauti, e la loro postseason partirà con il secondo turno nazionale.

In quattro ai playout

Molto più delicate invece le sfide che dovranno affrontare Haveri, Dell’Aquila, Bianay Balcot e Antolini, che con le loro squadre si giocheranno la permanenza in Serie C ai playout. I primi due, con il Messina, affronteranno il Foggia, la Triestina di Bianay Balcot giocherà contro il Caldiero Terme e la Pro Vercelli di Antolini incrocerà la Pro Patria.