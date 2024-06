Spalletti non varierà la linea difensiva, questo a discapito dei due granata che proveranno a ritagliarsi minuti nella ripresa

L’Italia di Luciano Spalletti chiamata al test con la Spagna. Inutile sottolineare come il match con la Roja di Luis de la Fuente sia il più complicato del girone, contro una formazione in grado di strapazzare la Croazia con un netto 3-0 a firma di Morata, Fabian Ruz e Carvajal e che può contare su talenti giovani e giovanissimi ma di caratura mondiale, come Yamal e Pedri, per citarne due. Un avversario dunque dall’alto tasso tecnico di fronte agli azzurri, reduci dalla vittoria in rimonta per 2-1 con l’Albania in cui gli azzurri hanno dimostrato di essere squadra, vista la prontezza con cui hanno reagito allo scivolone iniziale che li ha visti andare subito sul meno uno.

Spalletti non cambia: Buongiorno e Bellanova ancora out

Rispetto alla gara di debutto, Spalletti non andrà a variare più di tanto il suo undici iniziale. Ad esempio la linea a quattro difensiva non dovrebbe subire delle modifiche. Di Lorenzo a destra, Dimarco sulla fascia mancina, mentre al centro verrà confermata la coppia di mancini Calafiori-Bastoni. Una necessità di infondere certezze al gruppo e dare continuità alle, per larghi tratti, buone avvisaglie dell’incontro con l’Albania. Una scelta che ovviamente andrebbe a discapito dei due giocatori del Torino che Luciano Spalletti ha portato con sé in Germania. Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova hanno osservato dalla panchina gli interi novanta minuti di Dortmund e anche contro la Spagna dovranno probabilmente ripetersi, sperando sempre in una chiamata a partita in corso che consentirebbe a entrambi di fare il proprio esordio in azzurro alle fasi finali di un torneo.

Buongiorno: “Dobbiamo farci trovare pronti”

“Dobbiamo farci trovare pronti. Quando siamo andati in America abbia avuto modo di parlare con loro (la vecchia guardia azzurra), di confrontarci, ci hanno dato dei consigli importanti – ha detto ieri Alessandro Buongiorno in un’intervista – Da parte nostra dobbiamo sempre seguirli e seguire i consigli del mister per fare sempre il nostro meglio”. Questo sarà dunque il mantra da seguire, che vale per Buongiorno come per Bellanova. L’obiettivo è quello di farsi trovare sempre sul pezzo, pronti a ritagliarsi dello spazio anche in momenti parecchio decisivi per le sorti dell’Italia in questo Europeo. Più si andrà avanti più ci saranno le occasioni per far sì che questa tornata in azzurro si riveli non solo un’esperienza formativa di pura didattica scolastica ma anche una possibilità di dimostrare di poter reggere con fermezza i palcoscenici più ambiziosi d’Europa.