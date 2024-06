Lo svizzero sicuro della titolarità, l’ungherese cerca spazio dalla panchina. Anche Vlasic fuori dai titolari nel debutto della Croazia

Tolto il dente della partita inaugurale, con lo show della Germania che ha reso la Scozia di fatto soltanto spettatrice interessata, quest’oggi andranno in scena tre gare dei gironi che coinvolgeranno ben cinque giocatori del Torino. Oltre alla gara delle 21 che vedrà scendere in campo Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova al servizio dell’Italia di Spalletti , verranno prima disputate Ungheria-Svizzera alle 15 e Spagna-Croazia alle 18. La prima sarà derby granata tra Horvath e Rodriguez, mentre l’altra gara del Girone B, in cui è inserita l’Italia, vedrà come osservato speciale Nikola Vlasic.

Euro 2024, Rodriguez vs Horvath: sarà derby granata (?)

Alle 15 dunque spazio alla sfida che vedrà fronteggiarsi il capitano granata che va verso i saluti e il giovane di proprietà dei granata, nell’ultima stagione in prestito al club ungherese Kecksemete. Horvath è reduce da una stagione da 11 gol e 7 assist nel campionato del suo paese. Numeri che al momento non gli garantiscono la titolarità nelle gerarchie del ct Marco Rossi e non ha raccolto alcun minuto di gioco nelle due amichevoli con Eire e Israele. Una sfida tra granata che potrebbe dunque restare solo sulla carta e non sul campo, dove Rodriguez è certo di scenderci dal calcio d’inizio. Più probabile invece l’inserimento a partita in corso di Nikola Vlasic. Il trequartista è rimasto ha osservato dalla panchina l’intera amichevole della Croazia con la Turchia ed è stato inserito per un solo quarto d’ora nell’amichevole vinta dai balcanici 1-2 con il Portogallo. Il ct Dalic non dovrebbe cambiare idea in vista del debutto con una Spagna contro cui c’è da riscattare il k.o. in finale di Nations League e l’eliminazione agli ottavi dall’ultimo Europeo itinerante.