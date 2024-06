In vista di Italia-Albania ecco le probabili scelte del commissario tecnico Luciano Spalletti: cosa filtra su Buongiorno e Bellanova

Cresce l’attesa per l’esordio dell’Italia a EURO24. Gli azzurri faranno il loro debutto nella manifestazione nella serata di oggi, sabato 15 giugno, contro l’Albania. Una gara da approcciare con grande concentrazione e da vincere, per portare a casa da subito tre punti importanti in ottica qualificazione. In vista del match ecco le possibili scelte di Luciano Spalletti e cosa filtra su Buongiorno e Bellanova.

Italia-Albania, Buongiorno e Bellanova verso la panchina

Luciano Spalletti sta ragionando sulla possibile formazione che affronterà gli uomini di Sylvinho. Tra le scelte del ct dovrebbe esserci quella di non schierare tra i titolari né Buongiorno né Bellanova, destinati a partire dalla panchina. L’allenatore dovrebbe infatti preferire al centro Calafiori e Bastoni, mentre sulla fascia destra al posto dell’esterno granata è candidato a giocare dal primo minuto Di Lorenzo. Quel che è certo è che entrambi dovranno sudarsi il posto per scalare le gerarchie. In particolar modo Bellanova, che a destra è costretto a fare i conti con un giocatore esperto come il capitano del Napoli. Forse sono maggiori le chance di Buongiorno, che alla lunga potrebbe avere la meglio su Calafiori, alla prima esperienza in assoluto con la Nazionale maggiore.

La probabile formazione dell’Italia

Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità: in porta giocherà Donnarumma. Il terzino sinistro sarà con ogni probabilità Dimarco, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Jorginho e Barella. Quest’ultimo sembra infatti aver recuperato dagli acciacchi che lo hanno condizionato nelle ultime ore. Sulla linea dei trequartisti sono alte le quotazioni di Frattesi, Chiesa e Pellegrini, che giocherebbero a supporto dell’unica punta Scamacca.