Raoul Bellanova al Torino ha fatto benissimo quest’anno: in Serie A in quanto ad assist e cross nessuno ha fatto come lui

Raoul Bellanova, per distacco, è stato uno dei migliori giocatori del Torino in questa stagione. Comprato dal Cagliari con i soldi di Singo, l’ultima stagione all’Inter aveva giocato molto poco. Dopo un breve periodo di ambientamento, è partito e non si è più fermato. Per Juric sulla destra, è sempre stato lui il titolare indiscusso e ha fatto benissimo in questa stagione. Una freccia, un treno, ma è stato anche bravo in fase difensiva. Migliorato tanto anche tecnicamente, è stato determinante. A fine stagione, si tirano le somme e ci sono due dati interessanti, che gli fanno raggiungere un primato.

Nessuno come lui: i dati

Bellanova nella stagione 2023/2024, in Serie A, ha realizzato 7 assist e fornito 44 cross su azione con successo. Nessuno ha fatto meglio di lui. Con 7 passaggi vincenti, è quello che ha fatto più assist. Inoltre, per ben 44 volte ha messo i compagni in condizione di fare gol. In totale i cross sono stati 185, spalmati in 3146 minuti giocati. Per lui 37 presenze e 1 gol. Ha saltato solo Torino-Udinese 1-1 per squalifica. Molti assist sono stati per Zapata, con il quale ha avuto una grande intesa. Numeri da capogiro, che lo mettono al primo posto tra assist e cross.

L’europeo con l’Italia

Ha fatto talmente bene, da essere convocato con l’Italia per Euro 2024 in Germania. Il numero 19 granata ha voglia di fare grandi cose anche con la Nazionale, dopo essersela guadagnata con lavoro e impegno. Di Lorenzo, Cambiaso e non solo: la concorrenza c’è ma lui farà di tutto per ritagliarsi il suo spazio. In estate qualcuno proverà a prenderlo, ma la sua avventura al Toro è appena iniziata. Spalletti sa che può contare su di lui. Tutto il mondo Toro fa il tifo per lui.