Valentino Lazaro ha fatto male in questa stagione: quale futuro per lui? Potrebbe essere spostato sulla destra dal nuovo allenatore

Tutto sommato il Toro non ha fatto una brutta stagione, ma non ha centrato l’Europa e le aspettative erano più alte. In molti hanno deluso e uno di questi è stato Valentino Lazaro. L’austriaco ha fatto male quest’anno, giocando al di sotto delle proprie potenzialità. Non ha inciso e ha deluso. L’unica partita positiva è stata quella contro il Verona. Entrato nel secondo tempo al posto di Bellanova, ha fornito 2 assist per Savva e Pellegri, ribaltando il match. Essendo di piede destro, si trova meglio sulla destra, ma con Juric ha sempre giocato a sinistra. Nella stagione 2022/2023 era arrivato in prestito e aveva fatto molto bene. In estate il Toro lo ha comprato per 3,5 milioni di euro. Il suo futuro è incerto.

Lazaro: quale futuro?

Quale futuro per il numero 20 granata? Era un pupillo di Juric, ma adesso arriverà Vanoli. Le opzioni sono 3. La prima è che possa piacere a Vanoli come esterno sinistro, visto che negli ultimi anni si è adattato. A quel punto si giocherebbe il posto da titolare, con Vojvoda ma anche con un terzino di piede mancino magari. La seconda è che Vanoli lo veda meglio sulla destra. Bellanova però, che dovrebbe rimanere, è il titolare in quella zona. Diventerebbe quindi la sua riserva. Infine la terza opzione è che non rientri nei piani di Vanoli. In questo caso sarebbe ceduto.

Una stagione negativa

Per lui, purtroppo, parlano i numeri. Quest’anno ha giocato 35 partite in Serie A e non sono poche. Per lui 4 assist (2 nella stessa partita) e 3 ammonizioni. Troppe partite sottotono, dove non ha spinto abbastanza. Solo in 2 partite (Torino-Atalanta 3-0 e Torino-Fiorentina 0-0), è stato in panchina per 90 minuti. Poi 21 partite da titolare e 14 da subentrato. Lo stesso Juric ha detto: “Lazaro è un giocatore che penso potesse dare di più. Oggi è entrato benissimo, evidentemente a destra gioca meglio. Ha fatto una grande gara”.