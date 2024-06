Il Torino ha comunicato l’inizio della fase riservata ai nuovi abbonamenti: ecco tutte le informazioni utili e come sottoscriverli

Giovedì 13 giugno è iniziata la fase riservata ai nuovi abbonati. Una fase che a sua volta sarà divisa in due: durante la prima sarà possibile accedere al listino prevendita scontato e di avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro. La seconda, che partirà dal 10 luglio, prevedrà un listino prezzi dedicato che assicurerà un risparmio fino al 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sul sito ufficiale del Torino, al centro di una modernizzazione in collaborazione con Vivaticket. Tutti i costi extra per l’acquisto online sono stati eliminati e per sottoscrivere l’abbonamento sarà necessario essere in possesso della tessera Cuore Granata. Quest’ultima può essere sottoscritta online o presso la biglietteria dello stadio al costo di 15 euro.