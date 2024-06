Il Torino ha comunicato le date per i rinnovi degli abbonamenti: ecco tutte le informazioni e le novità riportate dalla società

Un’altra stagione di Serie A è giunta al termine ma per il tifo granata è già tempo di pensare alla prossima. A tal proposito il Torino ha comunicato le modalità per i rinnovi degli abbonamenti per la stagione 2024/2025: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Rinnovi abbonamenti: date, modalità e prezzi

Innanzitutto è opportuno precisare che per abbonarsi è necessario come sempre avere la tessera Cuore Granata, che si può sottoscrivere online a soli 15 euro spedizione inclusa oppure presso lo sportello Biglietteria dello Stadio. Da questa campagna abbonamenti verranno eliminati tutti i costi extra per l’acquisto online. Il pagamento potrà avvenire con carta di credito Visa, Mastercard, Amex oppure Satispay.

Coloro che si sono già abbonati alla stagione 2023/2024 potranno rinnovare il loro abbonamento a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 5 giugno , nello stesso settore o in un settore differente. Il diritto di prelazione scadrà entro la mezzanotte di martedì 9 luglio: rinnovando il proprio abbonamento entro e non oltre questo termine si potrà avere diritto a uno sconto esclusivo e al primo turno della Coppa Italia a solo 1 euro. I posti non rinnovati saranno poi messi in vendita a partire da mercoledì 10 luglio.

La vendita relativa ai nuovi abbonati sarà invece suddivisa in due fasi: la prima è prevista da giovedì 13 giugno e permetterà ai nuovi abbonati di accedere al listino prevendita scontato e di avere il primo turno di Coppa Italia a 1 euro. La seconda fase invece partirà mercoledì 10 luglio e assicurerà un risparmio del 50% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

In Curva Maratona non saranno previsti biglietti a tariffa ridotta. La Curva Primavera sarà invece divisa in due settori: i posti del lato Tribuna e quelli verso il Settore Ospiti. Sarà il lato Ovest ad essere in vendita in abbonamento, in modo da non disperdere gli abbonati e creare aree occupate interamente da loro.

Infine gli abbonamenti Donna: la tariffa legata al sesso sarà disponibile solo per i rinnovi, quindi fino al 9 luglio compreso.

Novità Distinti Family e mini-abbonamenti a 14 match in Curva Primavera

Tra le tante novità introdotte dal Toro per la nuova stagione c’è la nuova area dedicata alle famiglie. Si troverà nei Distinti Laterali, verso la Curva Maratona. Si tratta dei settori 117-118-223 del primo e del secondo anello. Qui l’abbonamento per adulti sarà acquistabile solo insieme a un abbonamento Under-16. Il prezzo per l’abbonamento Under-16 è di 155 euro, mentre l’abbonamento per l’adulto accompagnatore è fissato a 255 euro. Per quanto riguarda invece gli abbonamenti a 14 match riguarderanno giovani e giovanissimi. Solo 99 euro per gli Studenti Universitari Under30, esibendo il tesserino universitario. Solo 50 euro per i Minori di 16 anni, acquistando anche un abbonamento Intero da 100 euro.