I granata sono partiti con le Nazionali per affrontare le ultime amichevoli prima dell’Europeo: ecco chi è sceso in campo

L’Italia è scesa in campo nella giornata di ieri, mercoledì 4 giugno, per affrontare la Turchia nella prima delle due amichevoli che porteranno all’inizio degli Europei di Germania. La gara è terminata con un pareggio: 0-0 il risultato finale al Dall’Ara di Bologna. Un match comunque acceso, che ha visto entrambe le squadre calciare spesso verso la porta avversaria, ma senza mai centrare il bersaglio. In campo, però, Spalletti non ha utilizzato nessun giocatore del Toro: Buongiorno, Bellanova e Ricci hanno trascorso tutti i 90′ minuti seduti in panchina. Da capire se il commissario tecnico deciderà di schierarli contro la Bosnia, nella sfida in programma lunedì 9 giugno.

In campo Ilic e Milinkovic-Savic

Discorso diverso per Ilic e Milinkovic-Savic, che hanno affrontato in amichevole l’Austria. La serbia è uscita sconfitta dal match per 2-1. Decisivi i gol di Wimmer e Baumgartner, che con un uno-due micidiale hanno portato in vantaggio i padroni di casa dopo pochi minuti. Poi Pavlovic ha accorciato il risultato, ma non è bastato a evitare la sconfitta. Il portiere granata è partito titolare sei mesi dopo l’ultima volta, quando aveva affrontato la Bulgaria a novembre. Per Ilic invece 47′ minuti in campo, dopo essere subentrato al 43′ all’infortunato Maksimovic.