Nemanja Radonjic: il serbo non è stato riscattato dal Maiorca e farà rientro al Torino, ma il suo futuro è lontano dalla Mole

Poteva essere una certezza del Toro, un giocatore forte e su cui fare affidamento, ma così non è stato. Nemanja Radonjic, giocatore di proprietà del Torino, a metà stagione è andato in prestito al Maiorca. Juric, che l’anno prima lo aveva messo sulla retta via, dopo poche partite ha subito perso la pazienza quest’anno e lo ha fatto fuori. Al Maiorca non ha fatto bene e non è stato riscattato. Non andrà all’Europeo con la Serbia e farà ritorno al Torino. Ma il suo futuro è lontano dalla Mole. L’idea del Torino è quella di venderlo subito: difficilmente sarà valutato e confermato dal nuovo allenatore. Ormai si è fatto terra bruciata intorno e saluterà a breve. Un vero peccato, visto il talento e il potenziale.

Le parole del dg della Stella Rossa

Terzic, dg della Stella Rossa, ha parlato di lui dicendo: “Lui è nostro figlio e la Stella Rossa ha sempre una porta aperta. Gli ho parlato, ha il desiderio di venire alla Stella Rossa. Penso che siamo sulla strada giusta per raggiungere un accordo con lui. Otterremmo sia velocità che creatività. Oggi Radonjić non è il dispettoso del 2018, ha alle spalle sei anni di allenamenti seri e di gare in campionati seri come Francia, Italia e Spagna”. Potrebbe ricevere anche altre offerte, ma la Stella Rossa sembra molto interessata a lui. La destinazione è quindi molto probabile.

La storia dell’Olympiacos

La spaccatura con il Torino è stata evidente anche poco fa. Se l’Olympiacos avesse perso la finale contro la Fiorentina, il Toro (arrivato 9° in campionato), sarebbe andato in Conference League. Invece la coppa l’ha vinta la squadra greca. Niente Europa per il Torino e Radonjic, sui social, ha celebrato il gol vittoria di El Kaabi. Questo fa capire che anche il giocatore, che rientrerà dal prestito, non ha intenzione di rimanere al Torino.