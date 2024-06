Il pagellone di Duvan Zapata, attaccante del Torino: impatto devastante del colombiano alla sua prima stagione in granata

Finita la stagione, è tempo di bilanci in casa Toro. Nel consueto pagellone, è arrivato il momento di Duvan Zapata. Stagione da incorniciare per il numero 91 del Torino, che si è dimostrato un attaccante da Toro. Non ha mai mollato e fino all’ultimo, con i suoi gol, ha provato a portare il Toro in Europa. Ai granata serviva immensamente una punta del genere, un attaccante vero e proprio da area di rigore. Oltre ad essere determinante in fase offensiva, anche in fase difensiva non si è mai tirato indietro. Juric non ha mai potuto fare a meno di lui.

La sua stagione

In questa stagione, al Toro, Zapata ha raccolto 36 presenze, di cui 1 in Coppa Italia e 35 in Serie A. Per lui 12 gol e 4 assist. Nessuna rete su calcio di rigore: tutti gol su azione. Titolare indiscusso, ha spesso cambiato partner d’attacco durante la stagione (Sanabria, Pellegri, Okereke). Ha saltato solo Torino-Inter 0-3 per un problema muscolare. Quest’anno tra l’altro, ha giocato anche le prime 2 partite con la maglia dell’Atalanta, segnando 1 gol. Solo Lautaro (24 gol), Vlahovic (16 gol), Osimhen (15 gol), Giroud (15 gol) e Gudmundsson (14 gol) hanno segnato più di lui in Serie A.

Un leader

Dopo le prime due partite della stagione 2023/2024 in Serie A (Torino-Cagliari 0-0 e Milan Torino 4-1), il club aveva capito che in attacco c’era qualche problema. Così, invece che prendere un trequartista, è stata presa una prima punta come Zapata. Non poteva essere fatto acquisto migliore. Al Toro mancava un leader del genere, in grado di portare anche tanto entusiasmo tra la gente. La sua prima stagione al Toro, è andata molto bene. Impatto devastante per lui in granata. Si appresta ad essere un tassello fondamentale nella prossima stagione.

Presenze totali: 38

Gol: 13

Voto: 7,5