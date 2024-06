Il ct azzurro presenta la sfida d’esordio con l’Albania in conferenza stampa, dove parla anche del difensore granata

Il ct della Nazionale Luciano Spalletti, in occasione della conferenza stampa della vigilia, presenta la partita di debutto a Euro2024 contro l’Albania. Il tecnico ha affrontato le consuete polemiche in merito al comportamento da tenere nel ritiro azzurro, oltre a trasferire parole di grande responsabilità al proprio gruppo: “Noi siamo i protagonisti del sogno di ciascun italiano che da bambino usciva da scuola col pallone sottobraccio e tornava a casa la sera sudato e con le ginocchia sbucciate. Per i nostri connazionali siamo eroi, giganti, non possiamo non mettere tutto dentro la partita. Dobbiamo far vedere che siamo di queli livello, i giganti e gli eroi non hanno timore di giocare una partita di calcio. Ognuno deve avere la sua cassetta con gli attrezzi in cui svita e avvita quello che ci vuole e quello che non ci vuole. Spalletti più avanti aggiunge: “ I ragazzi devono sapere che in questo momento siamo dei giganti. I giganti hanno comportamenti definiti. Siamo degli eroi e gli eroi hanno a cuore situazioni che non riguardano solo loro stessi, ma soprattutto gli altri. Abbiamo poco tempo a disposizione per allenare la Nazionale, ma se hai a disposizione un gruppo così, con disposizione totale e presa di coscienza, tutto diventa più facile. Quello che si apprende in un allenamento equivale a dieci sedute nel club.“

Spalletti, le parole su Buongiorno

Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa, è andato più nello specifico, parlando dei diversi singoli chiamati ad affrontare l’Albania, una squadra che il tecnico di Certaldo ha definito “ rapida e veloce, abbiamo già visto un po’ dei loro video e hanno individualità molto forti“. Da vedere se sarà dell’incontro dal primo minuto Alessandro Buongiorno, su cui – in abbinamento a Calafiori – Spalletti ha comunicato le sue impressioni: “Buongiorno e Calafiori hanno la stoffa di coloro che vogliono arrivare a giocare grandi livelli”.