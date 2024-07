Il percorso degli Azzurrini di Corradi si ferma in semifinale: per Ciammaglichella 70′ minuti contro la Spagna

L’Italia esce sconfitta contro la Spagna nella semifinale degli Europei Under-19. A decidere la gara è stato il gol di Fortuny al 10′ minuto del primo tempo supplementare, dopo una gara all’insegna dell’equilibrio. Poi gli spagnoli hanno dato l’affondo decisivo sulla fascia sinistra, penetrando in area di rigore e mettendo in mezzo un pallone troppo facile da calciare alle spalle di Marin. Aaron Ciammaglichella è partito titolare negli undici di Corradi e ha fatto il possibile per scardinare la difesa iberica. Una difesa comunque molto organizzata e che ha retto per tutto l’arco dei 120′ minuti di gioco. Poi il commissario tecnico lo ha sostituito inserendo Magni. Un cambio che non ha invertito il trend della gara. Ora Ciammaglichella tornerà a Torino e proverà a convincere Vanoli: il sogno di esordire nella prima squadra del Toro resta vivo.