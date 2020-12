Toro, tre ex ritrovano il Napoli: Maksimovic l’unico tra le fila azzurre

Verdi, Izzo e Rosati questa sera torneranno da ex a Napoli e Maksimovic rivedrà il Toro

Dopo il pareggio contro il Bologna il Toro si appresta ad affrontare il Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Tra le fila granata sono ben tre i giocatori che in passato hanno vestito la maglia del club partenopeo: Izzo, nato a Scampia quindi per lui un ritorno a casa, Rosati e Verdi. Invece per quanto riguarda il Napoli di Gattuso solo un giocatore ha vestito in passato la maglia del Toro: Nikola Maksimovic. Il difensore serbo arrivò al Toro nel luglio del 2013 e rimase in granata tre stagioni dove collezionò 76 presenze tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Maksimovic fu ceduto poi nell’estate del 2016 proprio al Napoli dopo una sua “fuga” in Serbia che fece infuriare Mihajlovic. Dopo quell’episodio la frattura tra i giocatore serbo e il club granata diventò insanabile e quindi Maksimovic fu accontentato e lasciò Torino.

I tre granata che in passato furono azzurri

Per Izzo affrontare il Napoli non è come affrontare altre squadre. Per lui che è di Scampia, un quartiere della città partenopea dove sicuramente non è facile crescere, sarà sicuramente un approccio particolare. Il difensore granata nel 2006 con la maglia del Napoli vinse il campionato Beretti. Con la morte del padre pensò di abbandonare il calcio, cosa che poi non fece anche grazie al suo procuratore. Poi nel 2011 lasciò la squadra azzurra per andare ad indossare la maglia della Triestina.

Per Rosati furono due le parentesi al Napoli la prima dal 2011 al 2013, come vice di De Sanctis, e la seconda più breve nel 2014. Infine anche Verdi sarà un ex della partita, il numero 24 del Toro giocò nel Napoli nella stagione 2018-2019 e realizzò il suo primo gol con la maglia degli azzurri proprio contro il Torino nel settembre del 2018, nel match che terminò 1-3 in favore dei partenopei. Infine nel settembre del 2019 venne ceduto da De Laurentiis per ritornare al Toro.