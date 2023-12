In Torino-Empoli ci sono degli ex: da Etrit Berisha a Samuele Ricci, passando per Emmanuel Gyasi ecco tutti gli ex

Come in tante altre partite, anche in Torino-Empoli ci sono degli ex. Quest’anno, arrivati alla 16^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ce ne sono 3 contro i toscani: Etrit Berisha, Samuele Ricci ed Emmanuel Gyasi. Ricci gioca nel Torino, mentre Berisha e Gyasi nell’Empoli. Di seguito i loro trascorsi e le loro stagioni.

Etrit Berisha: l’addio al Toro dopo mesi fuori rosa

Quella del portiere albanese, adesso all’Empoli, non è stata un’avventura a lieto fine con il Torino. Il portiere era stato pagato 300 mila euro alla Spal, nell’estate del 2021. Il primo anno, Juric gli ha dato qualche occasione e lui ha sempre fatto bene. Poi però le cose sono andate storte nella stagione 2022/2023. Milinkovic-Savic ha giocato tutte le partite, con il portiere albanese che si è messo fuori rosa a metà stagione. In estate, da svincolato, si è accasato all’Empoli. Davanti a lui c’erano Caprile e Perisan, ma con l’arrivo di Andreazzoli in panchina (dopo l’esonero di Zanetti), è diventato lui il titolare fisso. Per lui, in 13 partite, 24 gol presi. Ha fatto grandi cose, tranne nell’ultima partita, dove ha commesso una papera contro il Lecce.

Ricci, un prodotto del vivaio dell’Empoli

Il gioiello di centrocampo del Toro, è cresciuto nell’Empoli. Per lui la sfida contro l’Empoli, sua unica squadra prima del Torino, è sempre speciale. Dopo un avvio di stagione complicato, adesso il classe 2001 deve convincere Juric, che crede in lui. Da poco rientrato dall’infortunio, per lui 13 partite tra campionato e Coppa Italia con 2 assist e 1 cartellino giallo. Lo scorso anno segnò all’Empoli.

Gyasi, un passato nelle giovanili

Gyasi invece, nato a Palermo, ha girato molte squadre. Cresciuto nella Pro Vercelli, il Toro lo prende nel 2014 per la Primavera. Da lì in poi tanti prestiti, fino allo Spezia. In Liguria è stato per 5 anni, affermandosi in Serie A, anche da capitano. In estate l’Empoli lo ha preso per 2 milioni, ma non è un assoluto protagonista. Per lui, tra campionato e Coppa Italia, 12 presenze condite da 1 gol, 1 assist e 5 cartellini gialli. Non parte quasi mai titolare, entra spesso a gara in corso.