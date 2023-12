Sabato ci sarà Torino-Empoli al Grande Torino: Samuele Ricci è cresciuto nei toscani ed è il grande ex della partita

Due sfide molto importanti attendono il Torino. Le prossime due partite casalinghe, contro Empoli e Udinese (entrambe a 12 punti in Serie A), diranno molto sulle ambizioni dei granata. Sabato 16 dicembre, alle ore 20:45, allo Stadio Olimpico Grande Torino c’è Torino-Empoli. Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è il grande ex della sfida. Il classe 2001, nato a Pontedera, è cresciuto nell’Empoli. Nel gennaio del 2022, il Torino lo ha comprato per 8,5 milioni di euro. All’epoca il ragazzo ne valeva 12, mentre adesso ne vale già 20. Un colpo in prospettiva quello dei granata, per uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano. Quest’estate la Lazio ha provato a prenderlo, ma senza successo. La stagione non è partita al meglio per lui, ma è ancora lunga: contro il Frosinone è rientrato dall’infortunio e si vuole riprendere il Toro.

La partita dello scorso anno

Nella scorsa stagione, proprio al Castellani di Empoli, trovò il suo primo gol al Toro. Era il 28 gennaio 2023: Empoli-Torino 2-2. Toscani avanti con Luperto al 37′ e Marin al 69′, poi pareggio del Toro con Ricci all’82’ e Sanabria all’85’. In quell’occasione, quella di Ricci è stata una delle sue migliori partite. Un vero regista in mezzo al campo, con gol senza esultanza. In quella partita colpì anche un palo, di tacco. Un altro palo, preso da Miranchuk allo scadere, negò al Torino la vittoria in rimonta.

Il suo ruolo

Juric, finalmente, ha abbondanza in mezzo al campo: Ricci, Ilic, Tameze, Gineitis e Linetty. Poi c’è anche Vlasic a centrocampo, che gioca però più avanzato. Ricci, oltre che giocare al fianco di Ilic o Gineitis sulla destra, può essere il vice Vlasic. Anche se è più un centrocampista, può stare più avanzato. Anche prima, nel 3-4-2-1, aveva fatto il trequartista alcune volte. In vista della partita contro l’Empoli, si candida per una maglia da titolare. Con la conferma di Vlasic, si giocherebbe il posto con Linetty e Tameze (se non fa il difensore).