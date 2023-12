Duvan Zapata, fino ad ora, ha segnato solo in casa: adesso ci sono due partite per trovare gol e continuità

Rispetto allo scorso campionato, il Torino ha un punto in meno. Mancano 4 partite al giro di boa: Empoli, Udinese, Fiorentina e Napoli. Le prossime due, in casa, sono importantissime. Duvan Zapata, al momento, ha segnato solo in casa. Contro Empoli e Udinese vuole trovare gol e continuità realizzativa. Da quando è arrivato al Toro, è diventato un trascinatore della squadra. In trasferta non si è ancora sbloccato, ma così come in casa ha sempre fornito buone prestazioni. Juric crede in lui e lo ha sempre fatto giocare, riempiendolo di elogi. Lui qui si trova bene e lo confermano le lacrime al termine di Torino-Atalanta.

I gol contro Roma e Atalanta

I gol di Zapata, tutti e 3 in casa, sono arrivati contro Roma e Atalanta. Sono stati tutti gol pesanti e decisivi, contro due grandi squadre. Contro la Roma, nell’1-1 finale, il suo pareggio di testa ha fatto esplodere uno stadio gremito. Proprio contro i giallorossi, che in estate lo hanno cercato e voluto, poi il no dell’Atalanta all’offerta capitolina ha fatto tramontare la trattativa e ne ha approfittato il Torino che si è inserito nell’affare e lo ha acquistato. Contro la sua ex squadra invece, si è letteralmente scatenato: doppietta da attaccante vero e qualche sassolino tolto dalla scarpa. Empoli e Udinese, squadre più che abbordabili sulla carta, sono avvisate.

Il rapporto con Sanabria

Zapata e Sanabria, le due punte titolari del Toro, hanno un ottimo rapporto. Quando è arrivato Duvan, Sanabria non ha passato un momento semplice, ma adesso i due giocano insieme e si aiutano a vicenda. Basti guardare il rigore contro la Dea: Zapata voleva tirarlo ma lo ha lasciato a Sanabria. Juric ha detto: “Dall’inizio li vedo bene, parlano spagnolo, stanno spesso insieme, anche a livello umano vanno d’accordo. Hanno fatto tante buone partite e contro l’Atalanta hanno fatto anche gol. Speriamo che continuino così”.