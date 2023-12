Le classifiche a confronto della Serie A tra la stagione scorsa e quella attuale: un punto in meno per il Torino

Rallenta il Torino, che non riesce a dare continuità alla super prestazione fatta vedere contro l’Atalanta. I granata hanno sbattuto contro un buon Frosinone, che è riuscito a proseguire l’ottimo trend casalingo, caratterizzato da 17 punti su 21 disponibili. I ragazzi di Juric non sono quindi riusciti a fare un grosso passo in avanti in classifica e ad approfittare dei positivi risultati delle dirette concorrenti, rimanendo così bloccati all’interno del gruppone che punta alla zona Europa. Incredibile la situazione in classifica, con 9 squadre (dalla 4ª alla 12ª) racchiuse addirittura in 6 punti. Ogni partita da qui al futuro prossimo sarà dunque decisiva, per rimanere attaccati al treno Europa o per distinguersi, come è riuscito a fare il Bologna. Facendo un confronto tra la scorsa e l’attuale stagione, si nota come il Torino non abbia cambiato di molto il proprio rendimento. Mentre alla 15ª giornata del 2022/2023 i granata si trovavano a 21 punti, quest’anno la differenza è di -1. Un bilancio che sarebbe anche potuto essere in favore della rosa attuale, se le partite contro Monza e Frosinone fossero andate nel verso giusto.

Malissimo il Napoli, salgono Bologna e Juventus

Allargando l’orizzonte, si nota come il Napoli abbia di gran lunga peggiorato i propri risultati. Gli azzurri hanno infatti addirittura 17 punti in meno in questo punto della stagione rispetto alla scorsa, un dato davvero incredibile. Chi ha perso molto sono anche Udinese, Lazio e Salernitana, rispettivamente a -12, -9 e -9. Grande salto in avanti, invece, di squadre come Inter, Juventus e Bologna. I nerazzurri hanno migliorato addirittura di 8 punti, mentre i bianconeri di 5. Fa notizia invece il miglioramento degli emiliani, a +6 e attualmente al 5° posto in classifica.

La classifica

Inter 38 (+8) Juventus 36 (+5) Milan 29 (-4) Roma 25 (-2) Bologna 25 (+6) Napoli 24 (-17) Fiorentina 24 (+5) Atalanta 23 (-4) Monza 21 (+5) Lazio 21 (-9) Torino 20 (-1) Frosinone 19 (Serie B) Lecce 17 (+5) Sassuolo 15 (-1) Genoa 15 (Serie B) Cagliari 13 (Serie B) Udinese 12 (-12) Empoli 12 (-3) Hellas Verona 11 (+6) Salernitana 8 (-9)