Alessandro Buongiorno ha parlato del Toro e della sua crescita con la maglia granata a margine del premio Quarto Potere 2023

Alessandro Buongiorno ha ricevuto oggi il premio Quarto Potere 2023 e a margine della cerimonia che ha avuto luogo nella Sala delle Colonne del Comune di Torino ha parlato della sua crescita con la maglia granata ma pure di Nazionale. “Sono nato e cresciuto nel Toro – ha spiegato – e a 6 anni ho fatto i primi provini. A 7 sono entrato in quella che è diventata una famiglia. Per me è bellissimo aver fatto un percorso del genere e aver deciso di portarlo avanti”, ha spiegato.

“Quella chiamata di Mancini…”

Sulla Nazionale: “La prima convocazione è stata a giugno, io ero già in vacanza, ma quando la Nazionale ti chiama… ho preso il primo aereo per l’Olanda dove giocavamo in Nations League. Il ct era Macini e inaspettatamente mi ha fatto giocare. E anche stavolta (contro l’Ucraina, ndr) è stata una cosa inaspettata per me, è stato bellissimo per me. Sono onorato di poter riceve questo premio insieme a persone che hanno fatto e stanno facendo grande Torino”.

