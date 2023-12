Nonostante i tre gol rifilati all’Atalanta l’attacco dei granata continua a essere uno dei peggiori del campionato: i numeri

Non era una partita facile quella che il Torino ha disputato sul campo del Frosinone. I granata hanno comunque strappato un pareggio al Benito Stirpe, resistendo agli attacchi giallazzurri e sfiorando più volte la rete del vantaggio. 0-0 il risultato finale, giusto per quello che si è visto sul terreno di gioco. Il Toro resta dunque ancorato all’11ª posizione in classifica, a quota 20 punti, a 4 distanze dal primo posto utile alla qualificazione in Europa. Ma lo 0-0 contro gli uomini di Di Francesco, seppur ha contribuito a smuovere la classifica, ha evidenziato i soliti problemi in fase offensiva. Problemi che sembravano risolti contro l’Atalanta, ma che puntualmente si sono ripresentati a Frosinone.

Torino, solo 13 gol in 15 partite

Al contrario dei numeri in difesa, quelli inerenti alla fase offensiva hanno lasciato piuttosto a desiderare. Dopo 15 giornate di Serie A il Torino ha realizzato solo 13 reti. Numeri che lasciano a desiderare viste le individualità che la squadra ha a disposizione in attacco. Già nella scorsa stagione gli uomini di Juric erano più volte ricaduti in astinenza da gol, ma con l’acquisto di un bomber di razza come Duvan Zapata in tanti avrebbero pensato che il Toro sarebbe tornato a macinare gol. Così non è stato: i granata, allo stato attuale delle cose, vantano il quarto peggior attacco della Serie A. Peggio hanno fatto soltanto Empoli (diciottesima con 10 gol realizzati), Salernitana (ventesima con 11 gol realizzati) e Udinese (diciassettesima con 12 gol realizzati).