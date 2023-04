Con il gol segnato contro l’Atalanta Antonio Sanabria ha raggiunto per la prima volta in Serie A la doppia cifra di gol

Nella sconfitta contro l’Atalanta per 1-2 il solo gol dei granata è stato segnato dal numero 9 di Juric: Antonio Sanabria. L’attaccante del Torino con questa rete, che per qualche minuto ha regalato il pareggio, è riuscito a raggiungere quota 10 gol in campionato. Per lui è la prima volta in doppia cifra in Serie A, fino ad ora in carriera ci era riuscito solamente nella stagione 2015/16 quando allo Sporting Gijon il paraguaiano era riuscito a segnare 11 reti in 29 presenze nella Liga. Un traguardo sicuramente importante per un attaccante che rispetto alla scorsa stagione è migliorato moltissimo. Con questo gol, tra l’altro, il numero 9 del Toro ha raggiunto quota 21 reti in maglia granata in 72 partite (fornendo anche 8 assist), pareggiando così il numero di reti con il Real Betis, raggiunto però in 84 partite.

I gol di Sanabria

Non sempre però i gol del paraguaiano sono stati pesanti. Ha segnato contro il Monza per nell’1-2 della prima giornata, è poi andato in gol contro il Napoli anche se in quel caso la partita è finita 3-1 per i partenopei. Gol contro la Salernitana per portare a Torino un pareggio per 1-1, gol contro l’Empoli per rimontare da 2-0 a 2-2, gol nel pareggio per 2-2 contro la Cremonese. Ha segnato poi anche nel Derby della Mole che però è stato perso dai granata per 4-2. Successivamente è andato in gol contro il Lecce nella vittoria della squadra di Juric per 0-2. Gol poi contro Sassuolo e Salernitana, altre due partite finite 1-1. Infine il gol contro l’Atalanta che però non è riuscito a portare nemmeno 1 punto alla squadra piemontese.

Antonio Sanabria continua a migliorare

Il numero 9 di Juric è sempre stato un giocatore con buone doti tecniche, in grado di abbassarsi e andare a giocare con la squadra. Spesso però proprio questa caratteristica lo portava a fare meno presenza nell’area avversaria e a essere meno. Juric gli ha cambiato il modo di giocare: ora attacca più il primo palo, è più presente nell’area di rigore avversaria e i risultati si vedono. Per caratteristiche fisiche non è una prima punta ma sta dimostrando di poter interpretare al meglio questo ruolo e il gol segnato contro l’Atalanta ne è l’esempio: una rete tipica del numero 9, con il tiro di Miranchuk che viene respinto da Sportiello e Sanabria che si getta sul pallone per depositarlo in porta.