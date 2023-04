Quattro delle ultime sette gare il Torino le giocherà in casa, davanti alla sua gente: il rendimento dei granata fra le mura amiche

Sette gare al termine del campionato, una qualificazione europea da rincorrere. Questo è il principale obbiettivo del Torino, che dopo la vittoria in casa della Lazio può continuare a sognare un posto in Conference League. Il caso Juventus, ancora in attesa di giudizio, potrebbe rendere il settimo posto utile alla causa granata: i bianconeri rischiano l’esclusione dalle coppe, provvedimento che causerebbe uno “scorrimento” della classifica, con la settima posizione che garantirebbe di conseguenza un posto in Europa. La gara di sabato contro l’Atalanta sarà la prima delle quattro che gli uomini di Juric giocheranno davanti ai propri tifosi da qui alla fine del campionato: ma qual è il rendimento del Torino in casa?

I numeri del Toro in casa

Nella stagione ancora in corso i granata si sono dimostrati prevalentemente una squadra da trasferta. Lontano dallo Stadio Olimpico Grande Torino, infatti, sono arrivati 22 punti in 16 gare. Leggermente diverso il rendimento in casa, in cui il Toro ha totalizzato solo 20 punti in 15 sfide, con una media di 1.33 punti a partita. Il dato che salta all’occhio è quello dei gol fatti: gli uomini di Juric ne hanno messi a segno solo 12 davanti ai propri tifosi, dato che li rende il secondo peggior attacco fra le mura amiche dopo Sampdoria e Cremonese, che ne hanno realizzati 9. La precisione non è decisamente il punto di forza di Sanabria e compagni, che hanno una media di 11.9 tiri a partita. Di questi, solamente 3.7 sono finiti nello specchio della porta. E proprio Sanabria è uno dei giocatori che in casa fatica di più: il paraguaiano vanta 9 reti in stagione, ma solo 2 a Torino. Bene invece la statistica sui gol subiti: la difesa sembra piuttosto solida, con Milinkovic-Savic che ha incassato solamente 14 reti.