Il presidente della Fiorentina ancora contro quello del Torino: “Io dopo quattro ho già la possibilità di vincere qualcosa”

Non è certo un mistero che Rocco Commisso e Urbano Cairo non corra buon sangue e, in conferenza stampa, il presidente della Fiorentina non ha perso occasione di attaccare quello del Torino. Il patron viola, rispondendo a chi gli domandava un commento sul fatto che sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport (di cui Cairo è editore) non vi fosse alcun accenno alla qualificazione alla finale di Coppa Italia conquistata dalla Fiorentina, ha risposto: “I fatti parlano da soli. Da quanto Cairo è padrone del Torino non ha mai vinto nulla, vediamo cosa succederà a noi ma sono già contento che dopo 4 anni abbiamo l’opportunità di vincere qualcosa”.