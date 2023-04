A 7 giornate dalla fine potrebbe non essere chiusa la rincorsa all’Europa per il Torino, che ora aspetta la scelta dell’UEFA sulla Juventus

Non è ancora finita. Se da un lato la Juventus ha, almeno momentaneamente, riottenuto i 15 punti che le erano stati tolti a metà gennaio per il filone plusvalenze, adesso un altro caso incombe sulla società bianconera. A breve, infatti, dovrebbe intervenire la corte in merito alla questione stipendi, che preoccupa i tifosi bianconeri. Nel frattempo, però, ai continui ritardi della giustizia italiana ha risposto l’UEFA. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Ceferin ha riferito di non poter aspettare troppo, e dunque in caso di ulteriori ritardi il massimo organo europeo di calcio si muoverà e deciderà le conseguenze in modo autonomo.

Le possibili conseguenze

“Tutto è da farsi entro l’estate, o decidiamo noi”. Potrebbero esser state queste le parole di Ceferin, in aperta battaglia con la Juventus già da un paio di anni a causa della questione Superlega. Tra i rischi principali per la Juventus potrebbe esserci quello di rimanere fuori dalle coppe europee per almeno un anno, anche in caso di vittoria dell’Europa League. Dinamica che, dunque, interesserebbe e non di poco il Torino. In caso di classici piazzamenti europei, e dunque senza considerare un’ipotetica vittoria della Champions League ed Europa League di squadre che non arrivano tra le prime quattro (Inter, Milan o Roma), l’ottavo posto potrebbe valere tantissimo in ottica Europa. Proprio per questo i ragazzi di Juric dovranno lottare fino all’ultimo istante di campionato, per non avere rimorsi in seguito.