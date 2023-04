Nessun provvedimento dopo gli episodi di razzismo in Curva Nord: nessun ispettore ha segnalato quanto accaduto durante Lazio-Torino

Non c’è stata alcuna segnalazione da parte degli ispettori presenti all’Olimpico per Lazio-Torino. Per questo motivo il Giudice sportivo non ha avuto alcun materiale che potesse portarlo a prendere una decisione in merito agli ululati razzisti nei confronti di Karamoh e Singo.