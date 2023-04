Il Torino sarà impegnato contro l’Atalanta nel prossimo turno di campionato: cosa c’è da sapere sui bergamaschi

Manca sempre meno alla fine, e non ci si può permettere di sbagliare. Sabato alle 20:45 il Torino ospiterà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, una diretta concorrente per il 7° posto. Si preannuncia una sfida intrigante, con le due squadre che dovranno dare tutto. I granata, come detto, per provare ad avvicinarsi al posto che garantirebbe la Conference League, mentre l’Atalanta per tenere vive le speranze di una difficile qualificazione in Champions League. I nerazzurri sono reduci dalla grande vittoria per 3-1 nello scontro diretto contro la Roma, che ha permesso a Zapata e compagni di accorciare sulle dirette concorrenti. Ma quali sono i punti di forza dell’Atalanta?

Atalanta, i dati dell’attacco

La squadra di Gasperini è, storicamente, una delle più ostiche da affrontare in tutto il campionato. L’allenatore ex Inter e Genoa, infatti, è riuscito negli anni non solo a creare un organico forte, ma anche a mantenere uno stile di gioco invariato anche nonostante la gran moltitudine di giocatori che sono passati da Bergamo. Uno dei punti di forza, infatti, è sempre stato l’attacco, che però quest’anno fatica. Sembra un ossimoro, visti i 51 gol ed essendo il 2° miglior attacco del campionato, ma è così. Gran parte delle reti, infatti, sono arrivate dalla trequarti in giù, eccezion fatta per Hojlund e Lookman. Il classe 2003, infatti, è uno degli uomini da attenzionare maggiormente per la retroguardia granata; rappresenta infatti il tipico attaccante del futuro, abile nei movimenti, rapido e combattente. Lookman, invece, dovrebbe mancare all’appuntamento per infortunio. Per quanto riguarda gli altri due, Zapata e Muriel, invece, si tratta della peggior stagione da quando vestono la maglia nerazzurra. Addirittura Zapata non trova la rete dalla 14ª giornata, e vorrà a tutti i costi sbloccarsi.

Una difesa non impenetrabile

Se l’attacco è il punto “forte” dei bergamaschi, lo stesso non si può dire della difesa. L’Atalanta ha subito sin qui 36 reti in campionato, e non termina una gara a porta inviolata addirittura da 7 turni, dal pareggio per 0-0 contro l’Udinese. A questo è da aggiungere, inoltre, l’infortunio di Djimsiti proprio nella gara contro la Roma. L’albanese ha ricevuto un pestone da Abraham, uscendo claudicante dal terreno di gioco, rimanendo di fatto in dubbio per la trasferta del Grande Torino. Occasione da sfruttare per i granata, che dovranno essere cinici e concretizzare tutte le occasioni a disposizione.