L’Atalanta risponde al Torino, unica squadra tra quelle in lotta per un posto in Conference League a vincere, e scappa

Si entra sempre più nel vivo della stagione. Quando mancano 7 giornate alla fine, a eccezione dello scudetto, ormai virtualmente vinto dal Napoli, è ancora tutto in bilico nel campionato di Serie A. Si va dalla bagarre per il posto Champions, con squadre come Lazio, Juve e Roma che hanno perso punti, a quella per la zona salvezza, passando per la Conference League. Proprio la Conference League, e dunque il 7° posto, è l’ambizione, o meglio il sogno, del Torino in questa fase di campionato. La squadra di Juric è reduce da una grande vittoria esterna contro la Lazio che ha permesso di ottenere punti importanti per non staccarsi dalle dirette concorrenti, le quali si sono fermate in questo turno.

3 punti per l’Atalanta, zona Europa ancora lontana

A smorzare l’entusiasmo della vittoria dell’Olimpico, però, ci ha pensato l’Atalanta, la quale ha vinto contro l’altra romana. La squadra di Gasperini, grazie al 3-1 sulla Roma, ha mantenuto il proprio distacco di 10 in classifica sui granata, creando un gap che a 7 giornate dalla fine, con 21 punti a disposizione, difficilmente può essere colmato. E allora tutto dipende dal prossimo turno, quando sabato alle 20:45 si sfideranno proprio Toro e Atalanta. In caso di vittoria Juric e i suoi ragazzi riaprirebbero qualsiasi tipo di discorso, mentre con 1 o 0 punti, potrebbe definitivamente svanire il sogno Europa, a meno di ribaltoni sul fronte Juventus…