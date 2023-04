Il dt del Toro ha dichiarato che le strategie del club dipenderanno dalle prestazioni dei calciatori: tra questi anche Vlasic

Vlasic è tornato. Fisicamente, tecnicamente, mentalmente. C’è ed è pronto a chiudere al meglio in questo finale di stagione. Lo dimostra quanto fatto contro l’Atalanta, solo l’ultimo pessetto della via intrapresa nell’ultimo periodo. Con il suo ingresso in campo ha dato la scossa, svegliando il Toro sul fronte offensivo e aggiungendo versatilità al movimento di palla. Una soluzione che piace e che apre le danze per lo show finale, che inciderà anche sul mercato.

Vlasic, solo un tempo in campo, sufficiente a incidere

45 minuti. Questo il tempo che il croato ha trascorso sul rettangolo verde, sufficiente ad aggiungere quella qualità che Karamoh e Mieanchul non sono riuscti a dare dalla trequarti. Tanta fatica nella manovra e negli ultimi step sotto porta per loro e il primo tempo si è chiuso con un’assenza di tiri. Vlasic però, subentrato al posto dell’ex Parma, è riuscito a rimediare un minimo. Quattro tiri , tutti in porta e uno trasformato in gol da Sanabria a fine partita, anche se, i conti si sono chiusi con la Dea in vantaggio.

Toro, per Vagnati il mercato si decide con questo finale di stagione

Da centrocampista o da trequartista, il croato sta tornando ai livelli di inizio stagione, scacciado definitivamente i fantasmi del post-Mondiale, cosa che non passa inosservata. In estate infatti, oltre al riposo, è tempo di scelte e tra i fattori che incidono c’è ache questo. “Queste ultime partite sicuramente ci daranno altre risposte“: Vagnati si è riferito così alla sessione estiva e le scelte del club e quindi anche all’ex West Ham. Arrivato in prestito con opzione per ttattenerlo, ha il riscatto fissato a 15 milioni più 3 di bonus, cifra alta, ma che rende giustizia alle sue qualità.