Il difensore olandese del Torino ha vinto il duello contro Hojlund, ma ha perso quello contro Duvan Zapata

Niente da fare per il Torino, con la sconfitta contro l’Atalanta si sono spente le speranze europee. Sul primo gol preso evidenti le colpe di Lazaro e soprattutto Milinkovic-Savic, mentre sul secondo Perr Schuurs ha perso il duello con Duvan Zapata. Stravinto invece il duello con Hojlund, che praticamente non ha toccato un pallone. L’errore del difensore olandese è costato il gol della sconfitta e non è la prima volta che succede in stagione. A fine partita, queste le parole di Ivan Juric in conferenza stampa: “Per me Schuurs ha fatto una grande gara con Hojlund e Zapata. Sul gol poteva essere più furbo e non andare a terra. Ha fatto una partita splendida, bisogna riconoscere le qualità dell’Atalanta. Ha fatto passi in avanti allucinanti, non difendeva bene. Ora è diventato importante”. Il classe 1999 è arrivato in estate dall’Ajax per 9 milioni di euro, si è preso il numero 3 e ha saputo raccogliere l’eredità di Bremer. La sua stagione è molto positiva, ma qualche sbavatura c’è stata. Soprattutto a livello di duello individuale, può migliorare ancora molto.

Gli errori contro Roma e Napoli

In casa, contro la Roma di Mourinho, un suo errore è costato lo 0-1 finale. Tiro di Zalewski da lontano e braccio largo di Schuurs: calcio di rigore per i giallorossi, Dybala trasforma e il Toro perde l’ennesima partita in casa. Contro il Napoli invece, ha perso due volte il duello con Osimhen, nell’1-0 e nel 4-0 dei partenopei. Sul primo gol il nigeriano lo ha sovrastato nel colpo di testa, mentre sull’ultimo gol gli ha sradicato il pallone (per poi servire l’assist a Ndombele). Lasciando da parte gli errori, si tratta di un difensore molto promettente, che ha già dimostrato di valere tanto e che può migliorare ancora.