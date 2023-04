Al termine di Torino-Atalanta, gara persa dai granata per 1-2, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa

Il Toro esce sconfitto dalla gara casalinga contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A decidere il match in favore dei nerazzurri le reti di Zappacosta e di Duvan Zapata, che hanno portato alla Dea i 3 punti dopo il momentaneo pareggio di Sanabria. Al termine di Torino-Atalanta Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa: le sue parole.

L’intervista di Juric

Sulla partita

“Ho visto una squadra che ha fatto una grande partita, abbiamo peccato sulla gestione di qualche palla. Sono soddisfatto dei ragazzi ma amareggiato per il risultato, non meritavamo la sconfitta. C’è tanto da migliorare, dai passaggi fino ai tiri e ai cross“.

Su Schuurs

“Per me Schuurs ha fatto una grande gara con Hojlund e Zapata. Sul gol poteva essere più furbo e non andare a terra. Ha fatto una partita splendida, bisogna riconoscere le qualità dell’Atalanta. Ha fatto passi in avanti allucinanti, non difendeva bene. Ora è diventato importante”.

Su Milinkovic-Savic e Lazaro

“Io sono strasoddisfatto con Vanja. Lui secondo me sta facendo un’annata ottima, oggi chiaramente no. Ma sono molto contento con lui, sono soddisfatto. Abbiamo fatto la scelta di puntare su Vanja, un ragazzo giovane, per farlo crescere e ogni tanto può capitare che la paghi. Per arrivare a un certo livello ci vuole un po’ di tempo. Lazaro lo voglio recuperare bene, Singo poi ha avuto un problema con una caviglia. Vogliamo recuperare Lazaro perché sulle fasce siamo a un basso livello, in passato dai terzini avevo avuto più gol e assist. Lazaro ha qualità e lo vogliono recuperare”.

Sul campionato

“Quello che stanno facendo i ragazzi è splendido. Da Buongiorno fino a Sanabria che si è trasformato. L’anno scorso non erano così, stanno facendo il campionato della vita. A Torino c’è questa insoddisfazione continua. Il pubblico penso abbia capito come si sono espressi oggi. Il primo gol è stato molto banale. La qualità in attacco costa, non è facile trovarla. Quelli che determinano la partita da soli. Tante volte ci è mancato quello”.