Falque: "Grazie a tutti. Ora guardiamo avanti" - Toro.it

Iago Falque chiude il 2019 con un post su Instagram: “Non è stato l’anno migliore per me: grazie a chi mi ha sostenuto”

Mancano poche ore alla chiusura di questo 2019 e anche per i giocatori del Toro è arrivato il momento di fare un bilancio dell’anno appena trascorso. Un anno che ha portato gioie e dolori, soddisfazioni e delusioni per tutti, anche per Iago Falque che al suo profilo Instagram affida un messaggio di ringraziamento a tutti i suoi tifosi. Soprattutto a quanti gli sono stati vicino nell’ultimo periodo. “Si chiude il 2019, il quale non è stato l’anno migliore per me” – scrive lo spagnolo. “Gli infortuni mi hanno costretto a fermarmi ma vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno sostenuto e che mi sono stati vicini nei momenti più difficili. Guardiamo avanti e affrontiamo con tutta l’energia positiva il 2020 e speriamo che sia un anno pieno di felicità e di successi”.

Falque, il post dello spagnolo su Instagram

Di seguito il post di Iago Falque sul suo profilo Instagram: