Finalmente anche il nome di Erbstein è lì, nel Cortile del Filadelfia, simbolicamente insieme agli altri suoi ragazzi

Una cerimonia che ha visto protagoniste le parole, più che i volti. Quelle di Susanna Egri, la figlia di Egri Erbstein, “condottiero” del Grande Torino, come lei stessa lo ha definito. Parole di una figlia condivise da ogni tifoso in una giornata in cui finalmente si è rimediato ad un errore. Ora anche il nome di Egri Erbstein campeggia nel cortile del Fila, in uno dei Pennoni della Memoria.

Ecco il video dell’inaugurazione: