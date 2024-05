C’è una sfida nella sfida in Torino-Bologna: Alessandro Buongiorno affronta Joshua Zirkzee in un duello tra due talenti

In Serie A quest’anno, il Bologna è stato una sorpresa. I rossoblù infatti, a 4 giornate dal termine, sono certi di partecipare ad una Coppa Europea, con il sogno della Champions. Questa sera, alle 20:45, la sfida al Torino di Juric. Granata che, viste le ultime prestazioni, credono sempre meno nell’Europa. C’è una sfida nella sfida interessante: Alessandro Buongiorno contro Joshua Zirkzee. Uno difensore e bandiera del Toro, l’altro attaccante maturato tantissimo sotto la guida di Thiago Motta. Non sarà facile per il numero 4 granata contenerlo. Si prospetta un duello scintillante.

Alessandro Buongiorno: una certezza

Buongiorno non ha bisogno di molte presentazioni. Nato e cresciuto a Torino, tifoso del Toro: è un idolo della piazza. Con lavoro, passione e determinazione, è diventato un titolare fisso della sua squadra del cuore. Inoltre, è entrato nel giro della Nazionale ed è uno dei difensori più forti della Serie A. Per lui 27 presenze in campionato, condite da 3 gol e 1 assist. In questa stagione, è stato in grado di domare attaccanti come Osimhen, Vlahovic e tanti altri. In estate per lui, potrebbe scatenarsi un’asta vera e propria. In rosa dal 2018, il suo contratto scade comunque nel 2028.

Joshua Zirkzee: un attaccante moderno

Il classe 1999 se la vedrà con un cliente non facile: Zirkzee. Olandese classe 2001, sta stupendo in Serie A. In 32 presenze ha fatto 11 gol e 5 assist: numeri da capogiro. Cresciuto nel Bayern Monaco, ha giocato in prestito al Parma e all’Anderlecht. Poi nell’estate del 2022, il Bologna lo ha preso per 8,5 milioni di euro. Solo quest’anno però, ha fatto vedere di cosa è capace sotto la gestione di Thiago Motta. Si tratta di un attaccante moderno: mezza Europa ha gli occhi su di lui e non solo. Contratto in scadenza nel 2026.