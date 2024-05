I precedenti di Torino-Bologna in Serie A: in casa non c’è storia e comandano i granata con ben 35 vittorie

Questa sera alle ore 20:45 la partita del Torino apre la 35^ di campionato. L’avversario è la squadra rivelazione di questo campionato: il Bologna di Thiago Motta. Torino-Bologna, in Serie A, si è giocata ben 66 volte. 35 vittorie del Toro, 21 pareggi e 10 vittorie ospiti. In casa dunque, comandano i granata. 110 gol fatti e 57 subiti in tutte le partite. Si tratta di due squadre con molta storia in Italia e le belle partite, nel corso del tempo, non sono di certo mancate. Di seguito, nel dettaglio, 3 precedenti. Lo scorso anno vinse il Toro 1-0, grazie alla rete di Karamoh.

2020/2021: un match combattuto

Nella stagione 2020/2021, Torino-Bologna si è giocata il 12 dicembre 2021 alle ore 12:30. Prima stagione di Juric al Toro: granata che vinsero per 2-1 contro la squadra di Mihajlovic. Nel primo tempo, al minuto numero 24, apre le marcature Sanabria. Assist di Lukic. Nella ripresa lo stesso Lukic, nel tentativo di servire Pobega, propizia l’autogol di Soumaoro al 69′. Nel finale, fallo di Milinkovic-Savic ai danni di Sansone e rigore: Orsolini al 79′ non sbaglia. Vittoria importante per il Toro, in una giornata molto fredda.

2016/2017: un 5-1 scoppiettante

Torino-Bologna che nella stagione 2016/2017 si è giocata il 28 agosto 2018. Torino devastante che vince per 5-1. Nel primo tempo, al 28′, sblocca la partita Belotti. Al 32′ pareggia i conti Taider. Da lì in poi, non c’è partita. Belotti al 38′ ne segna un altro e all’intervallo è 2-1. Nel secondo tempo poi, segnano Martinez (53′), Baselli (80′) e ancora Belotti (89′). Squadra di Donadoni demolita. Belotti che poteva farne 4: Mirante infatti gli parò un rigore. Sulla panchina del Toro c’era Mihajlovic.

2013/2014: una sconfitta inaspettata

Il 9 febbraio 2014 il Toro di Ventura affronta il Bologna di Ballardini. Granata che giocano bene e sono lanciati verso l’Europa. Infatti dopo soli 5 minuti, segna Immobile. Poi però Cristaldo, con il 10 sulle spalle, fa doppietta: prima all’11’ e poi al 24′. Senza Diamanti, i felsinei conquistano i 3 punti. Toro sorpreso e incapace di reagire.