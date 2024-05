Domani è il 4 maggio e stasera c’è Torino-Bologna. In occasione della partita, il direttore tecnico dei felsinei Giovanni Sartori, si è recato a Superga per rendere omaggio agli Invincibili. Da parte di tutta la società, è stata deposta una ghirlanda. Qui sotto il tweet della società emiliana.

Sunday is the 75th anniversary of the Superga air disaster. Today, on the day of our game in Turin, Technical Director Giovanni Sartori laid a wreath on behalf of Bologna FC 1909 in memory of the Grande Torino team. pic.twitter.com/NCE0P3cEnF