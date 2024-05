Ivan Juric ha parlato, senza dirlo in modo esplicito, di Sanabria: “Guarderei un attaccante e direi: quanti gol ha fatto in carriera?”

A 4 partite dal termine della Serie A, l’Europa ma soprattutto Juric sembrano lontani dal Torino. Granata che si preparano a giocare contro il Bologna, sorpresa del campionato. In vista del match, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Senza nominare Antonio Sanabria, Juric gli ha lanciato una frecciatina. Parlando di cambiamenti, di qualcosa che avrebbe fatto di diverso, ha detto che avrebbe guardato le statistiche. Nel senso: un giocatore che ha sempre fatto 5, 6 massimo 7 gol in stagione, è poco probabile che ne faccia di più. Riferimento non casuale al numero 9 del Toro. Parole che però, vanno contro quello che aveva detto pochi giorni fa lo stesso croato.

Le parole di Juric

Le ultime parole di Juric, sull’argomento, sono state: “Farei come fatto da qualche mio vecchio allenatore. Guarderei un attaccante e direi “questo quanti gol ha fatto in carriera? E questo centrocampista?”. Guarderei molto di più le caratteristiche dei vari giocatori e starei più attento, senza pensare di poter migliorare”. Prima però, aveva detto: “Io parto sempre con ottimismo pensando che se una volta ha fatto quei gol allora si può ripetere. Lo ha fatto lo scorso anno, di arrivare in doppia cifra, e pensavamo lo avrebbe fatto anche stavolta. Ci sono stati anche altri giocatori che nel tempo hanno poi fatto meno, non solo Sanabria, ma di base a inizio stagione c’è ottimismo nel portare a certi livelli ogni giocatore”.

Una contraddizione

Se prima Juric aveva detto che era ottimista, dalle ultime parole non sembra. Quindi, cosa pensa veramente? Dopo aver fatto tanti gol nel 2022/2023, ci stava contare su Sanabria, affiancandolo a Zapata. Le cose però, non sono andate molto bene. Ecco quindi che Juric, per il futuro, che sia esso al Toro oppure no, farà richieste diverse. Il livello di un giocatore si può alzare, ma se uno ha sempre fatto pochi gol in carriera…