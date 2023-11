Contro il Bologna, questa sera, potrebbe essere Luca Gemello e non Vanja Milinkovic-Savic, a difendere la porta granata

Ci potrebbe essere una novità tra i pali del Torino questa sera contro il Bologna: sono infatti in salita le quotazioni di Luca Gemello che potrebbe prendere il posto di Vanja Milinkovic-Savic. Per il numero 1 granata potrebbe essere il debutto in questo campionato, finora era sceso infatti in campo solamente nel match di Coppa Italia contro il Frosinone perso per 2-1, dopo i tempi supplementari, dalla squadra di Ivan Juric.

Gemello in vantaggio su Milinkovic-Savic

Il tecnico granata ha ancora qualche ora di tempo per decidere chi schierare tra i pali al Dall’Ara: le formazioni ufficiali della partita verranno comunicato intorno alle 19.45, circa un’ora prima del calcio d’inizio. Solamente in quel momento si saprà se a difendere la porta del Torino ci sarà come al solito Milinkovic-Savic o se, invece, toccherà a Gemello. Per il momento l’ex Primavera ha giocato nel massimo campionato solamente nel 4-0 contro la Fiorentina del gennaio 2022, quando né il portiere serbo, né Etrit Berisha (all’epoca secondo portiere del Torino) erano a disposizione.