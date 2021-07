Il portiere classe 2000, “prestato” al Brixen, dice no a Sanabria, Linetty e Lukic, sfoderando grandi parate nell’amichevole di ieri

Ti aspetti Milinkovic-Savic ma ecco spuntare Gemello. Se il test contro il Brixen – come del resto già accaduto contro il Merano – non ha consentito di poter valutare quello sarà il primo portiere del Torino, così non è stato per l’estremo difensore classe 2000, che i tifosi granata ben conoscono dai tempi della Primavera. Gemello ha infatti giocato con la formazione avversaria, quella altoatesina, rendendosi protagonista di parate importanti che hanno a lungo tenuto il risultato sullo 0-0. La prima, bellissima, su Linetty dopo sei minuti di gioco. L’estremo difensore dice no anche a Sanabria, poco prima del 20′, poi si esalta ancora un paio di volte tra il 22′ e il 24′, prima su Lukic, a due passi da lui, poi ancora su Linetty che aveva tentato un pallonetto per sorprendere il portiere granata. Nel finale, prima di lasciare il posto a Sava, si supera ancora su Sanabria che al giocatore ieri non è mai riuscito a fare gol. Lo supereranno soltanto Verdi e un “compagno” del Brixen che nel tentativo di intervenire spingerà la palla nella sua porta.

Gemello, il futuro è ancora da scrivere

Non di certo un exploit inatteso, quello dell’estremo difensore, che già i suoi numeri li aveva mostrati nel Settore giovanile, confermando la sua crescita anche in C: nell’ultimo campionato è stato titolare al Renate, in serie C, e ora avrà modo di mostrare le sue qualità anche a Juric, in attesa che il Toro decida del suo futuro, che potrebbe essere ancora in prestito, per permettere a Gemello di giocare titolare.