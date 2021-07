Il post su Instagram di Meité, ufficialmente un giocatore del Benfica da ieri: “Auguro a Torino e Milan il meglio”

Con un messaggio postato su Instagram, Soualiho Meité ha voluto salutare e ringraziare Milan e Torino, le due squadre con cui ha giocato in Italia. Dopo il suo approdo al Benfica, il centrocampista ha rivolto un pensiero ad entrambe: “Ringrazio Milan e Torino per l’opportunità che mi hanno dato, sono davvero felice di aver giocato in queste due squadre, mi hanno dato tanto come giocatore e come uomo. Auguro loro il meglio per il futuro”, ha scritto il centrocampista, che a Torino ha giocato 2 stagioni e mezzo andando poi in prestito ai rossoneri lo scorso gennaio. Ecco il post: