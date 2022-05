Luca Gemello è stato inserito nella top 11 degli Under 23 (nati dal 1998) della stagione di Serie A 21/22 basata sui dati Opta

La stagione si è da poco conclusa e il Toro può sicuramente ritenersi soddisfatto per quanto raccolto e soprattutto per il grande lavoro svolto dal tecnico Ivan Juric. Ma nei bilanci che si stanno facendo in queste ore si riconoscono anche i giusti meriti ai giocatori e tra di loro ci sono da sottolineare quelli che sono stati attribuiti a Luca Gemello, che è stato inserito nella top 11 degli Under 23 (nati dal 1998) della stagione di Serie A 21/22, basata sui dati Opta. Un riconoscimento che farà sicuramente molto piacere al portiere classe 2000 che ha giocato solo la partita casalinga contro la Fiorentina, dove però è riuscito a mantenere il clean sheet rimediando un’ottima prestazione, non sbagliando le poche uscite che ha dovuto compiere e realizzando un’ottima parata su Gonzalez. Gemello ora spera di riuscire a giocare di più in futuro e questo riconoscimento farà crescere le sue motivazioni di far bene.