Il Toro, che ha fatto molto bene nella stagione di Serie A 2021/2022, incasserà 4,2 milioni di euro per aver ottenuto il 10° posto

La Serie A 2021/2022, che ha regalato tante sorprese e colpi di scena, si è conclusa da pochi giorni e allora è tempo di bilanci, non solo per quanto riguarda prestazioni e risultati ottenuti ma anche dal punto di vista economico. Il Torino, dopo aver passato due stagioni a lottare per non retrocedere in Serie B, nel campionato appena terminato ha fatto molto bene e può ritenersi molto soddisfatto. Il club granata ha concluso il campionato a metà classifica, collezionando ben 50 punti. Il Toro per la quota di diritti televisivi legata al piazzamento finale (cioè il 12% del totale), dato che si è posizionato al 10° posto, incasserà 4,2 milioni di euro, secondo i dati di Calcio e Finanza. Una cifra dunque importante. L’Hellas Verona che si è posizionato 9° guadagnerà 4,9 milioni, mentre il Sassuolo che è arrivato dietro al club granata incasserà 3,5 milioni.

Il Milan campione d’Italia incasserà 17,6 milioni

Il Milan, che dopo 11 anni di distanza dall’ultima volta è tornato a vincere lo scudetto all’ultima giornata di campionato, incasserà ben 17,6 milioni di euro. L’Inter, arrivata seconda, invece guadagnerà 14,8 milioni, mentre il Napoli che ha concluso il campionato al terzo posto si porterà a casa 12,7 milioni. Andando a vedere i bassi fondi della classifica il Cagliari, arrivato terz’ultimo, incasserà 1 milione, il Genoa penultimo prenderà 700 mila euro e infine il Venezia, arrivato ultimo, incasserà solamente 400 mila euro.