Berisha era partito a inizio stagione come secondo portiere ma poi anche grazie a qualche errore di Milinkovic-Savic ha trovato spazio

Anche per Etrit Berisha, dopo il termine della stagione, è tempo di bilanci per vedere cosa ha funzionato e cosa invece no. Arrivato la scorsa estate dalla Spal il portiere albanese è stato molto bravo a mettersi subito in gioco, cercando di soffiare il posto di portiere titolare a Vanja Milinkovic-Savic, senza però riuscirci. Poi i diversi errori commessi dal portiere serbo hanno convinto a dare una chance a Berisha. Il portiere è riuscito a uscire quasi sempre soddisfatto dal campo, quando è stato chiamato in causa. E ora il portiere ex Lazio tiene le dita incrociate e spera che quanto ha fatto vedere in campo gli possa valere la conferma al Toro. Il numero 1 granata infatti, l’8 maggio scorso al termine del match casalingo contro il Napoli aveva manifestato la voglia di restare dichiarando: “Io sono un giocatore del Toro e spero di restare e di aiutare questa squadra, credo che possiamo fare grandi cose”. Ma il club granata si guarda intorno.

Berisha: bene in casa contro l’Inter, male in trasferta contro l’Empoli

È comunque difficile ipotizzare che il Toro per la prossima stagione possa ripartire da Berisha, anche perché il portiere albanese, così come Milinkovic-Savic, non ha mai convinto a pieno il club granata. Inoltre Berisha non ha giocato tante partite alla fine dei conti. Comunque da parte del portiere ex Lazio va riconosciuto che è stato in grado di mettere in risalto più gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. Il numero 1 del Toro ad esempio ha compiuto un’ottima parata nel match contro l’Inter, con un intervento di puro istinto su un colpo di testa di Lautaro Martinez. Però non vanno scordati gli errori, come quello commesso contro l’Empoli che ha permesso a Zurkowski di trovare la via del gol o quello a Marassi, che ha permesso a Portanova di segnare il gol che ha deciso la partita in favore del Genoa. Questo per fare giusto due esempi, ma la stagione di Berisha arriva alla sufficienza.

Voto:6

